اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 02:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التموين بتشكيل لجنة لمتابعة ضبط الأسواق

الخميس، 04 يناير 2024 12:36 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التموين بتشكيل لجنة لمتابعة ضبط الأسواق الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير تضمن عضوية كل منه "رئيس جهاز حماية المستهلك، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمستشار القانوني للوزير، كما يكون للجنة العليا امانة فنية مشكلة من كل من  رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين ونائب مدير الإدارة العامة لمباحث التموين ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك ومدير عام الشئون القانونية بوزارة التموين، وتتولى الأمانة الفنية تلقى التقارير والبيانات الواردة من اللجان المشار إليها اللجنة العليا وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه لأداء مهاما.
 
وتجتمع اللجنة العليا مره كل أسبوع بمقر وزارة التموين او كلما دعت الحاجة وللجنة أن تستعين بمن تراه لإداء مهامها.
 
كذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم "مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن"، وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، كما أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
 
كما سيتم  ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ).






وزارة التموين

لجنة عليا لضبط الاسواق

تشكيل لجنه عليا للاسواق

اعضاء لجنة رقابة الاسواق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة