اليوم السابع
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الباييس الإسبانية: مصر أول دولة فى العالم تتخلص من التهاب الكبد الوبائى

الخميس، 04 يناير 2024 11:13 ص
الباييس الإسبانية: مصر أول دولة فى العالم تتخلص من التهاب الكبد الوبائى الالتهاب الكبدى الوبائى - ارشيفية
فاطمة شوقى

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سلطت صحيفة "الباييس" الإسبانية الضوء على نجاح مصر في القضاء على وباء الالتهاب الكبدى الوبائى ، قائلة إن "مصر تتحول الى أول دولة فى العالم فى التخلص من مرض الالتهاب الكبدى الوبائى و تتجه إلى طريق النجاة قبل 2030 مع هذا الوباء.
 
وقالت الصحيفة الإسبانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى إن "مصر كانت من الدول التي تشهد أعلى معدلات انتشار لالتهاب الكبد الوبائى "فيروس سى" في العالم ولكن بين عامي 2014 و2020 بدأت في واحدة من أكبر الحملات الصحية التي تم تنفيذها بشكل جماعى، وتم فحص 50 مليون شخص، مع بداية العلاج الذى بالفعل لاقى نجاحا في التخلص من المرض".
 
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن " مصر مرت بواحدة من من أكثر حالات الإصابة بالإلتهاب الكبدى الوبائى في العالم ولكن بدأت في رحلة القضاء على المرض في أقل من 10 سنوات، ولذلك فمصر أصبحت نموذج للعالم في استخدام الأدوات الحديثة لمنع العدوى وإنقاذ حياة المواطنين، فالنجاح في مصر أصبح مصدر أمل للجميع.
 
 
 






مصر

الالتهاب الكبدى الوبائى

فيروس سى

الصحة العالمية




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