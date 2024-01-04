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"الاتصالات": 75 مليون اشتراك نشط لخدمة انترنت الهاتف المحمول

الخميس، 04 يناير 2024 11:00 م
"الاتصالات": 75 مليون اشتراك نشط لخدمة انترنت الهاتف المحمول أرشيفية
كتبت هبة السيد

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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول "صوت وبيانات"، 75.80 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2023، مقارنة بـ75.51 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2023 و69.49 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2022.

 

وبلغ حجم الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول لغير الأجهزة الهاتفية "بيانات فقط" 2.45 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة بـ2.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2023 و2.05 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2022.

 

كانت الوزارة قد أعلنت  في وقت سابق، تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه في مراحلها الثلاثة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية، وقد أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى أفريقيًا مقارنة بالمركز الأربعين في مطلع 2019 وذلك وفقًا لشركة أوكلا العالمية.

 







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