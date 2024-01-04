الأمم المتحدة تحذر من "كارثة صحية" فى غزة

كتبت : هند المغربي

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن غزة تشهد كارثة صحية عامة ، وأن التهجير الجماعي في جنوب غزة يؤدي إلى تفشي الأمراض، مشيرا إلى الإبلاغ عن أكثر من 400 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية منذ 7 أكتوبر، فيما يعاني حوالي 180 ألف شخص من التهابات الجهاز التنفسي العلوي. وتم الإبلاغ عن أكثر من 136 ألف حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة.

وأكد المكتب أن شركائه في المجال الإنساني يواصلون معالجة النقص الحاد في النظافة ومياه الشرب الآمنة في غزة، على الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه جهود الاستجابة موضحا أنه منذ شهر أكتوبر، تم الوصول إلى حوالي 1.4 مليون شخص في غزة مرة واحدة على الأقل للحصول على بعض المساعدات في مجال المياه والصرف الصحي.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني لم يتمكنوا من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها شمال وادي غزة لمدة ثلاثة أيام بسبب منع توصيلها

ويشمل هذا الأدوية التي كانت ستوفر الدعم الحيوي لأكثر من 100 ألف شخص لمدة 30 يوما، بالإضافة إلى ثماني شاحنات محملة بالأغذية للأشخاص الذين يواجهون حاليا انعدام الأمن الغذائي الكارثي الذي يهدد حياتهم.

وجدد المكتب مطالبة المنظمات الإنسانية بوصول المساعدات بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق إلى مناطق شمال غزة، التي تم فصلها عن الجنوب منذ أكثر من شهر.