اعرف الشكاوى المختصة بعمل هيئة الرقابة الإدارية والأرقام الرسمية للتواصل

كتب - أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الإدارية سابقا على موقعها الرسمى، الشكاوى التى تختص بالهيئة والتى يحق لها التحقيق فيها بناء على الصلاحيات التى تمتلكها، وكذلك طرق للتواصل مع الهيئة واستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين، هي:-

1 - أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة.

2 - مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح.

3 - إهمال العاملين فى أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم.

4 - سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنبن.

5 - أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

الشكاوى التى لا تختص بها الهيئة

1 - الشكاوى التى تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف.

2 - الشكـاوى التـى لا تحــوى وقائـــع محـــــددة يمكــن التحرى حولها أو فحصها.

3 - الشكاوى التى يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء.

4 - الشكاوى التى يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أية جهة أخرى.

5 - الشكاوى التى يتبين قيام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها.

أسلوب تقديم الشكوي



أولًا: من خلال مكتب خدمة المواطنين:

* شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسى للهيئة الكائن فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء فهمى بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

ثانيًا: من خلال البريد العادى:

* ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 111 هليوبلس.

ثالثًا: من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة:

* من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم إختيار "إرسال شكوى"، وملئ نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.

رابعًا: من خلال الفاكس:

* ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403

* تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بأسلوب تقديم الشكاوى.

خامسًا:

يمكن الاستعلام عن نتائج فحص الشكاوى المقدمة من خلال الاتصال تليفونيًا بالأرقام السابقة

كما أكدت الهيئة، أنه سوف يتم إخطار الشاكى بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.