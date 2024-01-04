اشتعال الساحات.. حلقة جديدة من مسرح العمليات عن إيران وحزب الله "فيديو"

كتبت إسراء عبد القادر

رصد برنامج مسرح العمليات من تقديم الكاتب الصحفى زكى القاضي مدير تحرير "اليوم السابع"، اشتعال الساحات والمقصود بها تطورات الأوضاع في إيران ولبنان والعراق وسوريا واليمن، وهو المصطلح الشهير الذى يطلق على دول محور المقاومة.

واستعرض البرنامج سيناريوهات ما بعد التفجيرات في إيران، وكذلك استشهاد صالح العرورى في الضاحية الجنوبية في لبنان.

وتابع البرنامج، رصد سخونة الساحات في عدد من الدول ومنها العراق واليمن وسوريا، خاصة بعد استهداف رضا موسوى القيادى الإيراني، الذى كان مقيما في سوريا، وبعدها التفجير الذى طال صالح العرورى، نائب رئيس حركة حماس في الضفة، والذى استشهد وعدد من رفاقه في الضاحية الجنوبية في لبنان.

يذكر أن برنامج مسرح العمليات، من تقديم الكاتب الصحفى زكى القاضى، ويذاع على تلفزيون اليوم السابع، لمتابعة كافة الأحداث المحلية والعالمية، ويناقش فى تلك الفترة تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وكذلك الجبهات المتداخلة معها.