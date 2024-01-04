اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 03:32 م
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ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 78.58 دولار للبرميل

الخميس، 04 يناير 2024 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 78.58 دولار للبرميل النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، مع زيادة المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل ليبيا وتصاعد التوتر في قطاع غزة.
 
وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا ما يعادل 0.42% ليصل إلى 78.58 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أي 0.55% إلى 73.10 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وارتفع كلا الخامين القياسيين في جلسة يوم أمس بنحو 3% في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.
 
وتسببت الاحتجاجات يوم أمس في توقف كامل للإنتاج في حقل الشرارة الذي يعد أحد أكبر الحقول في ليبيا ويعتبر هدفا متكررا لاحتجاجات محلية وأخرى سياسية، ويمكن أن يُنتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.






النفط

نفط

النفط الخام




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