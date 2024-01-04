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إعلام عراقى: مقتل أبو تقوى نائب قائد عمليات الحشد الشعبى فى قصف ببغداد

الخميس، 04 يناير 2024 11:46 ص
إعلام عراقى: مقتل أبو تقوى نائب قائد عمليات الحشد الشعبى فى قصف ببغداد أبو تقوى القيادى فى الحشد الشعبي وحركة النجباء
كتب سمير حسنى

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ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن القتيلان في قصف مقر الحشد الشعبي في العراق، هما أبو تقوى نائب قائد عمليات الحشد الشعبي والقائد في حركة النجباء ومساعده.

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وذكر مصدر أمني، أن القصف استهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد.

وقالت مصادر بالشرطة العراقية، إن غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي في شرق بغداد، وذكرت الشرطة ان القصف اسفر عن سقوط قتيلان على الأقل و5 جرحى.

 







ابو تقى

مقتل ابو تقى

الحشد الشعبي

العراق




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