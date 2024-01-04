إعلام عراقى: مقتل أبو تقوى نائب قائد عمليات الحشد الشعبى فى قصف ببغداد

كتب سمير حسنى

ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن القتيلان في قصف مقر الحشد الشعبي في العراق، هما أبو تقوى نائب قائد عمليات الحشد الشعبي والقائد في حركة النجباء ومساعده.

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وذكر مصدر أمني، أن القصف استهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد.