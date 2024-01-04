إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم 3 سيارات بطريق الخانكة مسطرد فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق "الخانكة – مسطرد"، في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، حادث تصادم بين 3 سيارات وسقوط أحدها فى ترعة الإسماعيلية، ما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارات وانتشال السيارة التي سقطت بالترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق "الخانكة – مسطرد"، وتعطل الحركة المرورية على الطريق، إثر تصادم بين 3 سيارات وسقوط أحدهم في ترعة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص في الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع السيارات المتسببة في الحادث، وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.