إصابة شخصين فى حريق مصنع مواد كيميائية بكرداسة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان فى حريق مصنع مواد كيميائية بمنطقة كرداسة وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق المصنع.

وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع مواد كيميائية فى نطاق دائرة قسم شرطة كرداسة وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى فى مكان البلاغ.

وقامت قوات الحماية المدنية بعمل طوق أمنى فى محيط البلاغ وتجرى أعمال محاصرة السنة اللهب ومكافحة النيران ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وكشف الفحص الأولى بأن الحريق نشب على مساحة 300 متر بالطابق الأرضى، وتم اخماده ومنع خطر امتداده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.