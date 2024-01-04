إصابة ثلاث أشخاص إثر حادث مرورى بدمياط

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد وقوع حادث مرورى بمدينة دمياط، أصيب على إثرها ثلاث أشخاص بينهم قائد سيارة ملاكي.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية نحو موقع البلاغ رفقة رجال الحماية المدنية وكذلك سيارات الإسعاف وتمكن رجال الساعة من نقل فتاة إلي مستشفي دمياط العام في حالة خطيرة، بينما أصيب شاب آخر جراء الحادث.

وقال شهود عيان أنهم تفاجؤا سيارة ملاكي بيضاء كان يقودها شاب بعد أن تجاوزت الطريق المقابل بسبب تجاوزه السرعة المقررة مما تسبب في الحادث عقب اسطدامه بسيارة أخري كانت تسير بالجهة المقابلة.

وقامت إدارة مرور دمياط بغلق الطريق المؤدي لقرية السنانية من جهة الكوبري المعدني، فيما قام رجال الحماية المدنية بالسيطرة على حريق طفيف نشب في أحد السيارات قبل اقتيادها لمقر قسم شرطة ثان دمياط تمهيدا للعرض عل النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وحسب تصريحات مصدر مسؤول داخل قطاع الصحة رفض ذكر اسمه، أن ثلاث أشخاص أصيبوا جراء الحادث وهم شاب يدعي ز . ح عشرون عاما مصيب بخلع الكتف، واخر يدعي ج . م خمسة وعشرون عاما أصيب بكسر مضاعف بالساق، بينما أصيبت فتاة تدعي ن . ج اشتباه في نزيف بالمخ.

وحررت قوة أمنية المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.