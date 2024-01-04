اليوم السابع
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إزالة 19حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الخميس، 04 يناير 2024 11:40 ص
إزالة 19حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة  لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية  بنطاق مراكز محافظة البحيرة عن إزالة 19حالة تعدي مخالف للقانون بمساحة 2236 مترا.
 
وتأتى هذه الحملات الرقابية، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا و إزالته  فورا فى المهد.
 
كما تأتى هذه الحملات، وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة  وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة .
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ،حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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