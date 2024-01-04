أسوشيتيد برس: توقعات بهطول أمطار غزيرة وثلوج فى أمريكا الساعات القادمة

واشنطن (أ ش أ)

رصدت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية اليوم الخميس، توقعات خبراء الأرصاد فى الولايات المتحدة باحتمالية سقوط أمطارغزيرة وثلوج كثيفة فى المناطق المطلة على الساحل الشرقى للبلاد في الساعات القادمة .

وذكرت الوكالة أن نظام الطقس الشتوي الذي ينتقل عبر الولايات المتحدة من المتوقع أن يتجول في الساحل الشرقي في نهاية هذا الأسبوع مع مزيج من الثلوج والأمطار المتجمدة من جنوب أبالاش إلى الشمال الشرقي على الرغم من أنه من المبكر للغاية تحديد المناطق التي ستتعرض بالضبط لهطول الأمطار ومدى تأثيرها.

وقال توني فراكاسو، أخصائي الأرصاد الجوية في المركز الوطني للتنبؤ بأحوال الطقس في كلية بارك في ولاية ماريلاند، في تصريح لأسوشيتيد برس، إن تفاصيل مسار العاصفة المرتقبة يجب أن تتضح في الساعات القادمة خاصة مع انتقال نظام الضغط في المحيط الهادئ عبر كولورادو ونيو مكسيكو منذ صباح اليوم الخميس وإلى تكساس والجنوب الشرقي قبل أن يتحرك إلى أعلى الساحل الشرقي.

ولم تتلق المدن الأمريكية الكبرى التي اعتادت على الشتاء الأبيض - مثل بوسطن وواشنطن العاصمة وفيلادلفيا - الكثير من الثلوج العام الماضي بسبب نقص الهواء البارد في حين نشرت هيئة الخدمة الوطنية للطقس في مدينة نيويورك على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" أمس الأربعاء، أن المدينة لديها احتمال منخفض لتساقط الثلوج في الأيام القادمة مع توقع تساقط ثلوج كبير في المناطق الغربية والشمالية من المدينة.