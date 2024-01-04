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أسعار الدواجن اليوم الخميس تسجل 73 جنيها للمستهلكين

الخميس، 04 يناير 2024 08:00 ص
أسعار الدواجن اليوم الخميس تسجل 73 جنيها للمستهلكين الدواجن
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم استقرار ملحوظ فى كافة الأسواق للمستهلكين منذ بداية الأسبوع الجاري وسط توافر معروض في كافة محافظات الجمهورية، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين تأرجحه بين 73 إلى 75 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة وفي السياق التالي اخر تطورات أسعار الدواجن فى مصر.
 
وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 65 جنيها في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 73 إلي 75 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق.
 
وأشارت شعبة الدواجن على لسان سامح السيد رئيس الشعبة بالغرفة التجارية إلي أن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و 153 جنيها للبيض البلدي وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلي 150 جنيها 
 
 
 
 
 






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بورصة الدواجن والبيض




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