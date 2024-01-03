اليوم السابع
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4 جرائم قادت صاحبة قناة "أنوش" من الفيديوهات على اليوتيوب للسجن

الأربعاء، 03 يناير 2024 12:00 م
4 جرائم قادت صاحبة قناة "أنوش" من الفيديوهات على اليوتيوب للسجن المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تنظر بعد قليل محكمة مستأنف الاقتصادية، الاستئناف المقدم من صاحبة قناة "يوميات أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات لتقديمها فيديوهات خادشه للحياء العام وممارسة الأعمال المنزلية بملابس فاضحة على قناتها باليويتوب.
 
واليوم السابع يوضح في النقاط التالية التهم التي قادت صاخبة قناة "يوميات أنوش" إلى خلف القضبان. 
 
- نشر صور خادشة للحياء عبر قناتيها على موقع يوتيوب وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
-ارتكبت  فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.
 
-نشرت دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.
 
-أدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقعة التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم المعاقب عليها قانونًا.
 
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة صاحبة قناة «يوميات أنوش» المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.






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