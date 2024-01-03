اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ: تسليم 27 ألفا و412 تابلت للصف الأول الثانوى العام

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:25 م
وكيل تعليم كفر الشيخ: تسليم 27 ألفا و412 تابلت للصف الأول الثانوى العام جانب من التسليم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن وصول 27412 تابلت، ىتنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

 وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى تسليم 27412 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بكفر الشيخ، تمهيداٌ لتسليمها على أبنائنا الطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام.، مؤكدتاً علي تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

 

حضر تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية دكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات.

 

 







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