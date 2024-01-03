اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 04:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة تسنيم الإيرانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث كرمان لـ 73 قتيلا و170 مصابا

الأربعاء، 03 يناير 2024 03:36 م
وكالة تسنيم الإيرانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث كرمان لـ 73 قتيلا و170 مصابا ارتفاع أعداد ضحايا حادث كرمان لـ 73 قتيل و170 مصاب
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع أعداد ضحايا حادث كرمان الإيرانية، لـ 73 قتيلا و170 مصابا، بحسب وكالة أنباء تسنيم، التى أكدت وجود حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول.

 

وكان وصف نائب محافظ كرمان الحادث الذى وقع قرب الطريق المؤدى إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليمانى فى المحافظة وبالقرب من مسجد صاحب الزمان بالارهابى، قائلا: "الحادث ناجم عن هجوم إرهابى وليس حادثًا عرضيًا كما تداول".

 

وبحسب العلاقات العامة بإدارة الطوارئ فى إيران وقع حادث انفجار فى نفق "كنبد جبليه"، وبعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان فى بوابة "قلى بيك".







ايران

كرمان

اخبار ايران

حادث كرمان

حقيبتين

حادث ارهابى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة