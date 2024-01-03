وكالة تسنيم الإيرانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث كرمان لـ 73 قتيلا و170 مصابا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ارتفع أعداد ضحايا حادث كرمان الإيرانية، لـ 73 قتيلا و170 مصابا، بحسب وكالة أنباء تسنيم، التى أكدت وجود حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول.

وكان وصف نائب محافظ كرمان الحادث الذى وقع قرب الطريق المؤدى إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليمانى فى المحافظة وبالقرب من مسجد صاحب الزمان بالارهابى، قائلا: "الحادث ناجم عن هجوم إرهابى وليس حادثًا عرضيًا كما تداول".

وبحسب العلاقات العامة بإدارة الطوارئ فى إيران وقع حادث انفجار فى نفق "كنبد جبليه"، وبعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان فى بوابة "قلى بيك".