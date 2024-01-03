اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 02:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وكالة إيرانية: اغتيال العارورى نتيجة عجز إسرائيل ويزيد دافع المقاومة لقتالها

الأربعاء، 03 يناير 2024 12:29 م
وكالة إيرانية: اغتيال العارورى نتيجة عجز إسرائيل ويزيد دافع المقاومة لقتالها صالح العارورى
كتبت إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، أن مقتل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس صالح العاروري في غارة بطائرة مسيرة إسرائيل ستزيد دافع المقاومة لقتال إسرائيل.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "دماء الشهيد ستشعل بلا شك طفرة جذوة المقاومة ودافعها لقتال المحتلين الصهاينة، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في المنطقة أيضا وبين جميع الباحثين عن الحرية في العالم".
 
كما ندد كنعاني بانتهاك "النظام الصهيوني العدواني" سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
 
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ما قامت به إسرائيل باغتيال الشهيد صالح العاروري بأنه نتيجة العجز والهزيمة الفادحة أمام فصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني المقاوم في عملية طوفان الأقصى والصمود البطولي بوجه الآلة الحربية للكيان الصهيوني المعتدي على غزة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.






من هو صالح العارورى

صالح العاروري

اغتيال صالح العارورى

مقتل صالح العارورى

استشهاد صالح العارورى

قيادى حماس صالح العارورى

حماس

حركة حماس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة