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وعلى الأرض السلام.. فى محبة المسيح وأبنائه الكرام.. غدا فى اليوم السابع

الأربعاء، 03 يناير 2024 08:32 م
وعلى الأرض السلام.. فى محبة المسيح وأبنائه الكرام.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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يقدم اليوم السابع المطبوع عددا خاصا بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "وعلى الأرض السلام فى محبة المسيح وأبنائه الكرام.. شرف الكرازة.. نعبد الله ونقدس الوطن.. الرئيس والبابا.. 10 سنوات من محبة الله والبلد.. ناصر وكيرلس الزعيم والمبروك.. البابا: الدولة صححت أخطاء 160 سنة.. معمودية الفن.. أرواح وديعة ومواهب بديعة.. قناديل مضيئة حول هالة المسيح.. سفراء مارمرقس فى أرجاء الأرض.. أجراس الكنائس.. دقات مؤمنة على أبراج الزمن.. قدم مباركة فى تراب أم الدنيا".

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