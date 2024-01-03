وزير الثقافة الفلسطينى: تدمير 42 مؤسسة ثقافية واستشهاد 45 فنانا وكاتبا فى غزة

كتبت ندى سليم

قال الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، إن إسرائيل دمرت ٧٠ % من مباني غزة، فأصبح لا يوجد مدارس مجهزة لاستكمال العام الدراسي لطلاب غزة، لافتا إلى أن هناك عام كامل قد تم حذفه من المواطن الفلسطيني، وبعد انقضاء الحرب سنكون علينا الانتظار على الأقل عام حتى يمكن استكمال الدراسة مرة أخرى.

وأوضح وزير الثقافة الفلسطينى، خلال اللقاء الذى تعقده نقابة الصحفيين، بعنوان "يوميات العدوان"، ظهر اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، بعد أن تم استهداف وحشي لكافة المؤسسات الثقافية داخل غزة، فقد تم تدمير 42 مؤسسة ثقافية، وتم استشهاد ٤٥ كاتبا وفنانا منذ اندلاع الحرب على غزة.

ونوه الوزير الفلسطينى، أن كافة المسارح الثقافية والمكتبات العامة والمتاحف التى تحوى على كنوز أثرية مهمة تعبر عن الهوية الفلسطينية، والتى عمرها أقدم من عمر الاحتلال الإسرائيلى.