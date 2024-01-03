اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 02:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الثقافة الفلسطينى: تدمير 42 مؤسسة ثقافية واستشهاد 45 فنانا وكاتبا فى غزة

الأربعاء، 03 يناير 2024 02:16 م
وزير الثقافة الفلسطينى: تدمير 42 مؤسسة ثقافية واستشهاد 45 فنانا وكاتبا فى غزة غزة تحت القصف
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، إن إسرائيل دمرت ٧٠ % من مباني غزة، فأصبح لا يوجد مدارس مجهزة لاستكمال العام الدراسي لطلاب غزة، لافتا إلى أن هناك عام كامل قد تم حذفه من المواطن الفلسطيني، وبعد انقضاء الحرب سنكون علينا الانتظار على الأقل عام حتى يمكن استكمال الدراسة مرة أخرى.

وأوضح وزير الثقافة الفلسطينى، خلال اللقاء الذى تعقده نقابة الصحفيين، بعنوان "يوميات العدوان"، ظهر اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، بعد أن تم استهداف وحشي لكافة المؤسسات الثقافية داخل غزة، فقد تم تدمير 42 مؤسسة ثقافية، وتم استشهاد ٤٥ كاتبا وفنانا منذ اندلاع الحرب على غزة.

ونوه الوزير الفلسطينى، أن كافة المسارح الثقافية والمكتبات العامة والمتاحف التى تحوى على كنوز أثرية مهمة تعبر عن الهوية الفلسطينية، والتى عمرها أقدم من عمر الاحتلال الإسرائيلى.







اخبار السياسة

فلسطين

القضية الفلسطينية

غزة

الحرب على غزة

الانتهاكات الاسرائيلية

نقابة الصحفيين

وزير الثقافة الفلسطينى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة