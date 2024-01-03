اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكرى.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 يناير 2024 06:00 ص
وزارة الصحة تكشف نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكرى.. إنفوجراف نصائح لاستخدام جهاز قياس السكرى
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح الهامة لاستخدام جهاز قياس السكرى بشكل آمن والتى تمثلت فى :​
 
١- يجب شراء الجهاز و الشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​
٢- راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​
٣- استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​
٤-  استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​
٥- إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​
٦- شحن الجهاز بانتظام وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​
٧- قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​
٨- لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​
٩- أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج. 
 
نصائح لاستخدام جهاز قياس السكرى
نصائح لاستخدام جهاز قياس السكرى

 







الصحة

جهاز قياس السكر

مرصى السكر



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