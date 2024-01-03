اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 12:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للحد من الإصابة بالتهابات الأذن

الأربعاء، 03 يناير 2024 12:17 م
هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للحد من الإصابة بالتهابات الأذن هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصحت هيئة الدواء باتباع مجموعة من الخطوات للحد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن، مشددة على ضرورة اتباع النصائح التالية :- 
 
تلقى اللقاحات، فقد تساعد لقاحات الإنفلونزا الموسمية ولقاحات المكوَّرات الرئوية وغيرها من اللقاحات البكتيرية على منع التهابات الأذن.​
 
تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال.​
 
الوقاية من نَزَلات البرد وغيرها من الأمراض عن طريق الاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين جيداً وبشكل متكرر.​
 
عدم مشاركة أواني الطعام والشراب مع الآخرين.​
 
التوقف عن التدخين، والبعد عن أماكن التدخين والمدخنين؛ لتجنب التدخين السلبي.​
 
الرضاعة الطبيعية حيث يحتوي لبن الأم على أجسامٍ مُضادَّة قد تُوفِّر الحماية من التِهابات الأُذن.​






هيئة الدواء

الرضاعة الطبيعية

التهابات الاذن

التدخين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة