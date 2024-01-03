هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للحد من الإصابة بالتهابات الأذن

نصحت هيئة الدواء باتباع مجموعة من الخطوات للحد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن، مشددة على ضرورة اتباع النصائح التالية :-
تلقى اللقاحات، فقد تساعد لقاحات الإنفلونزا الموسمية ولقاحات المكوَّرات الرئوية وغيرها من اللقاحات البكتيرية على منع التهابات الأذن.
تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال.
الوقاية من نَزَلات البرد وغيرها من الأمراض عن طريق الاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين جيداً وبشكل متكرر.
عدم مشاركة أواني الطعام والشراب مع الآخرين.
التوقف عن التدخين، والبعد عن أماكن التدخين والمدخنين؛ لتجنب التدخين السلبي.
الرضاعة الطبيعية حيث يحتوي لبن الأم على أجسامٍ مُضادَّة قد تُوفِّر الحماية من التِهابات الأُذن.
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