اليوم السابع
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هل تفقد الزوجة منزل الزوجية وقائمة المنقولات فى حالة الخلع؟

الأربعاء، 03 يناير 2024 06:00 ص
هل تفقد الزوجة منزل الزوجية وقائمة المنقولات فى حالة الخلع؟ محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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لحكم الخلع العديد من الإجراءات ويتساءل البعض عن ربط الأحقية فى مسكن الزوجية بالنسبة للزوجة، بالحصول على حكم بالخلع، ومتى تحرم الزوجة من مسكن الزوجية طبقاً للقانون؟.
 
واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
 
ينص القانون على أن مسكن الزوجية  ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق،  فإذا كانت الزوجة  لديها أطفال وحاضنة،  فمن حقها شقه الزوجية  حتى في حالة الخلع، ولا ثؤثر الخلع على شقة الزوجيه،  بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لايؤثر على نفقة الأطفال فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
 
كما أنه بالمثل لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة  بالمطلقة،  بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضن، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة. 
 






منزل الزوجيه

حكم الخلع

القانون المصرى

اخبار الحوادث




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