نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع كفاءة مخرات السيول بالصف.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مخرات السيول والأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل الودي ومخر سيل الديسمي، حيث يجرى استكمال الأعمال المتبقبة بتدبيش الجسور على جانبي المخرات، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد نائب المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع قبل التوقيتات المحددة.

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ مجمع الخدمات الحكومية الجديد لقرية الشوبك الشرقي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الصف لمتابعة منظومة المحليات للمراكز التكنولوجيا بالوحدات المحلية لمجمعات قرى (الشوبك الشرقي - الأخصاص - غمازة الصغري - الأقواز - الودي).

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، والمهندس فؤاد زكريا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة، والعميد شريف الفخراني مدير مشروعات تطوير المحليات بوزارة التخطيط، والمهندس خالد توفيق مدير عام ري حلوان، ومسؤلي التوسع الأفقي ببني سويف وشركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة مياه الجيزة.