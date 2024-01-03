نائب محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات المهرجان الدولى للأفلام التسجيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًّا للجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فى دورته الـ25، لعرض ومناقشة الاستعدادات الأخيرة للمهرجان فى يوبيله الفضي.

حضر الاجتماع الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومى للسينما، وعيد عبد السلام، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز القومى للسينما، ورؤساء اللجان التنفيذية المنظمة للمهرجان داخل المحافظة؛ لبحث استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال الحدث الفنى الدولى والتى تشتهر به المحافظة، ويعد أحد أهم المهرجانات التى تستقبلها الإسماعيلية سنويًّا.

وأكد نائب المحافظ أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام القصيرة، والذى يقيمه المركز القومى للسينما سنويًا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أصبح مَعلمًا أساسيًا على خريطة مصر الثقافية والسياحية أيضًا.

مضيفًا، من المقرر أن يقام حفلى افتتاح وختام المهرجان فى دورته الخامسة والعشرين، بقصر ثقافة الإسماعيلية بحى ثالث، خلال الفترة من 28 فبراير 2024، وحتى 5 مارس 2024.

وأشار "عصام" يشهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من جميع دول العالم للمشاركة بفعالياته، حيث يشارك بالمهرجان هذا العام أكثر من 100 فيلم، من أكثر من 45 دولة حول العالم، والتى تتضمن عروضًا للأفلام ووِرشًا فنية وندوات ثقافية مما ينعش الحركة الثقافية بمصر.

على أن تقام العروض بمسارح قصر ثقافة الإسماعيلية، مكتبة مصر العامة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، سينما دنيا بحى أول مدينة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريمًا لعدد من النقاد والفنانين، ويقام حفل الافتتاح بقصر ثقافة الإسماعيلية، بجانب إقامة ورشتين عمل تلبى احتياجات ذوى القدرات الخاصة، ويشارك فى تنظيم فعَّاليات المهرجان عدد كبير من المتطوعين من شباب وفتيات الجامعات، معهد السينما، وأكاديمية السينما.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام 1991.