موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى "سكن كل المصريين4"

كتب أحمد حسن

تستعد وزارة الإسكان، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى، لطرح إعلان جديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى "مبادرة سكن كل المصريين 4" وذلك خلال الربع الأول من العام الجارى، 2024، وذلك عقب الانتهاء من حصر الأراضى الشاغرة في المدن والمحافظات تمهيدا لطرحها على شركات المقاولات قبل بدء طرحها للمواطنين للحجز.

ومن المقرر أن يتضمن الإعلان المقبل الذى تستعد له وزارة الإسكان، عدد كبير من المدن والمحافظات منها محافظات الصعيد، ومحافظة ألجيزة والقاهرة، ومحافظات الدلتا، وأبرز المدن المقرر أن يشهدها الإعلان، سوهاج الجديدة، وأسيوط الجددية، وأسوان الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وكذلك مدن حدائق العاصمة، وبدر، ومايو، فضلا عدد اخر من المحافظات.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت اليوم، عن عن مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك حتى 15 يناير الجاري بدلًا من 4 يناير، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا الإعلان يستهدف المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان "سكن لكل المصريين3"، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة ولم ينتهوا من الإجراءات المطلوبة للتحويل حتى الآن، خصوصًا هؤلاء الذين لم يقوموا بدفع مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات حجز بلغ أكثر من 61504 مواطنين، وقام 52538 مواطنا بسداد مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، مشددة على أنه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط، والتي يمكن للمواطنين الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق "Cservices.shmff.gov.eg"، كما أنه سبق إرسال رسائل نصية لجميع العملاء المستهدفين تتضمن ضرورة القيام بهذا الأمر.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاماً، حيث تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.