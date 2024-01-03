منها الإرهاب الداخلي وحرب غزة.. 5 تهديدات تواجه الأمن القومي الأمريكي في 2024

كتبت: نهال أبو السعود

توقعت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة (DHS)، في تقييمها للتهديدات الداخلية لعام 2024 عدد كبير من القضايا التي تمثل تحديات للبلاد، وفقا لصحيفة ذا هيل.

تشمل تلك التحديات الإرهاب سواء الخارجي أو المحلي، والخصوم الذين يستهدفون البنية التحتية الحيوية، والصين ، والانتخابات الرئاسية التي من المتوقع ان تثير عنف محتمل بالإضافة الى النفوذ الأجنبي الذي يستهدف البنية التحتية للعملية الانتخابية المرتقبة.

حرب غزة

لم يظهر الصراع المستمر منذ قرابة 3 اشهر الان أي علامة على التباطؤ مع ارتفاع يومي في اعداد الشهداء الذي وصل الى اكثر من 22 الف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال حيث تسبب القصف الإسرائيلي في ازمة إنسانية غير مسبوقة اثارت دعوات عدة لوقف اطلاق النار وسط تجاهل مستمر من حكومة نتنياهو.

وهدد الصراع عدة مرات بالتحول إلى حرب أوسع نطاقا تجتاح الشرق الأوسط، وكان آخرها الهجوم على مكتب حماس في لبنان الذي أسفر عن مقتل صالح العارورى القيادي بالحركة الفلسطينية.

خلافات تايوان

لا تزال التوترات تتصاعد بشأن جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، وتصاعدت هذه التوترات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التايوانية المقررة في 13 يناير والتي تراقبها الولايات المتحدة عن كثب وزادت الصين بشكل مطرد الضغط على تايوان من خلال المناورات الحربية المكثفة والأنشطة العسكرية الأخرى في جميع أنحاء الجزيرة. وفي المقابل، زادت الولايات المتحدة عمليات عبورها البحري عبر مضيق تايوان

وقال بايدن في عدة مناسبات أيضًا إن واشنطن ستدافع عن تايبيه إذا سعت بكين إلى صراع عسكري.

اتساع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تواصل واشنطن تزويد أوكرانيا بمعدات وخبرات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات في حربها مع روسيا، لكن الدعم الشعبي الأمريكي للحرب تضاءل في العام الماضي وتزايدت الأنشطة السيبرانية التي تستهدف الولايات المتحدة منذ بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتتوقع وزارة الأمن الوطني أن يستمر ذلك مع استمرار الحرب

كما بدأت موسكو العام الجديد بحملة قصف مكثفة على أوكرانيا وآخرها ضرب كييف بالصواريخ والطائرات بدون طيار صباح يوم الثلاثاء.

هجمات الجماعات المتطرفة المحلية

تزايدت الهجمات في الولايات المتحدة من قبل الجماعات المتطرفة المحلية في السنوات القليلة الماضية بسببب الصراع السياسي ونظريات المؤامرة والحروب الخارجية والتوترات الأخرى

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت التحقيقات المحلية المتعلقة بالإرهاب بنسبة 357 %، وقدرت وزارة الامن الداخلي ان عام 2024 سيشهد رؤية تهديد كبير بالعنف من الافراد المتطرفين داخليا.

التدخل الخارجي في الانتخابات

في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كان على مسؤولي الأمن القومي التعامل مع عدد كبير من المخاوف - الهجمات الإلكترونية المحتملة التي تستهدف البنية التحتية للتصويت، والتهديدات ضد العاملين في مراكز الاقتراع والمسؤولين، والنفوذ الأجنبي الخارجي والجهات الفاعلة الأخرى التي تسعى إلى تقويض الثقة في نتيجة الانتخابات ووفقا لوزارة الامن الوطني لا تزال العديد من هذه المخاوف قائمة هذه المرة.