اليوم السابع
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مندوب أمريكا فى مجلس الأمن: تهديد الملاحة بالبحر الأحمر أمر خطير

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:55 م
مندوب أمريكا فى مجلس الأمن: تهديد الملاحة بالبحر الأحمر أمر خطير مجلس الأمن -أرشيفية
رامى محيى الدين

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قال مندوب الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الامن في كلمته بجلسة مجلس الامن لبحث الأوضاع في البحر الأحمر إن تهديد الملاحة بالبحر الأحمر أمر خطير.

وأضاف: ندين استهداف السفن في البحر، وندد بهذه الهجمات ونطالب بوقفها فورا ، إن شركات الملاحة غيرت مسارها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح مما أدى إلى تأخرها وارتفاع أسعارها .

بينما دعى مندوب الاكوادورفى مجلس الامن بالإفراج عن السفن المحتجزة لدى الحووثيين، بينما أكد مندوب سلوفينيا أن الأوضاع تدهور في البحر الأحمر.

ودعى مندوب سلوفينيا لتعزيز أمن الملاحة البحرية فى هذه الأوقات، وأكد مندوب اليابان ان ميليشيا الحوثى هجمت عل السفن البحرية وان اليابان تشعر بالانزعاج الشديد للهجوم على جالاكسى ليدر التي تديرها شركات يابانية ، مؤكدا أن النزاع في قطاع غزة امتد إلى المنطقة، البحر الأحمر شريان أساسى زاعتداء الحوثيين على الملاحة توقف الملاحة وهذا يؤثر سلبا على سلاسل الامدام وعليه تدين اليابان بأشد العبارات عمليات الحوثى .

وقالت مندوبة مالطا ان الاعتداءات غير مقبولة على الاطلاق وندعو الحوثيين بوقفها فورا وبدون اى شروط .







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