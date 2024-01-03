مصرع طفلة صدمتها سيارة فى قرية بنى عامر بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت طفلة مصرعها، إثر تعرضها لحادث سيارة صدمتها فى قرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول كارما، طفلة عمرها 4 سنوات، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفلة إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بها أثناء رجوع السيارة للخلف في قرية بني عامر بمركز الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.