محافظ القليوبية يفتتح وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى كفر شكر التخصصى

افتتح، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتور مينا صفوت مساعد رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد ناجى مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، وحدة العناية المركزة بمستشفى كفر شكر المركزى، لتقديم خدماتها لحوالى مواطنى قرى ومركز ومدينة كفر شكر.

وقال محافظ القليوبية، إن افتتاح الوحدة يأتى ضمن أعمال التطوير التى تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة، والتى تضمنت إنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بالإضافة لمد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وأشاد محافظ القليوبية، بمستوى التجهيزات لوحدة العناية المركزة الجديدة، والتى تضم أجهزة أساسية لكل سرير (أجهزة تنفس الصناعى، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة للتحاليل حيث تم تجهيز وحدة رعاية للأطفال بطاقة استيعابية 12 سرير وعدد 1 سرير عزل، كما تم توريد 13 سرير رعاية، و13 مونيتور، و5 مضخة و5 سرنجة محاليل، بالإضافة إلى عربة كراش بجهاز الصدمات مع جهاز رسم قلب وجهاز موجات صوتية للأطفال، كما تم تجهيزها ب2 جهاز تنفس صناعى أطفال و2 جهاز سباب فضلًا عن أجهزة معاونة أخرى مثل (أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية بالإضافة إلى سرير أخر مجهز بالكامل للعزل).

واكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم التعاقد مع اطباء من جامعه بنها وجامعة الأزهر فى مجال طب الأطفال وتعمل الوحدة بطاقة 13 سرير، والتى تعد أكبر وحدة للرعاية المركزة للأطفال بالمحافظة، والتى تشمل تجهيزات حديثة على أعلى مستوى، وتضم استشاريين وأطباء متخصصين.

وكشف الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، أن وحدة الرعاية المركزة للأطفال الجديدة بالمستشفى، توافر بها أجهزة تنفس صناعى، وسباب، ورسم قلب، وموجات صوتية للأطفال والرضع، والتى من المقرر أن تعمل بالكامل طبقا لمنظومة التأمين الصحى على الأطفال بدون أى أعباء مالية.