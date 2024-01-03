و قال مراقبون ان استمرار الحرب فى غزة كان أحد العوامل الأساسية التي تسببت فى تراجع سعر العملة الاسرائيلية أمام عملات العالم الأخرى و من ثم ارتفاع اسعار المحروقات .

كما تسعى وزارة الطاقة الاسرائيلية حاليا الى التحضير لبيع محطة كهرباء ايشكول التي تعد من أكبر محطات انتاج الكهرباء فى البلاد و طرحها للقطاع الخاص بغية تحلل الموازنة الاسرائيلية من اعباء تشغيلها وهى الموازنة التى اثقلتها الحرب فى غزة بمزيد من العجز المالى ، ويقول خبراء فى قطاع الطاقة انه فى حالة استمرار الحرب فى غزة و تدنى سعر الشيكل فيسكون لزاما على شركات توزيع الكهرباء فى اسرائيل زيادة الكهرباء على المستهلكين بنسبة لن تقل عن 13 % مقارنة باسعار العام الماضى .

وكانت العملة الأسرائيلية قد فقدت نسبة 0.26 % من قيمتها امام الدولار الامريكى مسجلة3.6175 شيكل لكل دولار أمريكي وذلك فى نهاية تعاملات أول ايام العام الجديد 2024 .

وأرجع الخبراء السبب فى الانخفاض إلى انعكاسات استمرار الحرب فى غزة على أوضاع الاقتصاد الإسرائيلي و تنامي مستوى العجز المخطط لموازنة العام 2024 التي بدأ العمل بها اليوم فضلا عن ارتفاع معدلات الطلب على الدولار الأمريكي لتمويل العمل العسكري و تراجع الايرادات العامة بالشيكل لا سيما حركة التجارة الخارجية نتيجة الاغلاقات ، واخفاقات الموسم السياحي للكريسماس للعام 2024 .

