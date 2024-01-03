قبل ما تستخدم الدفاية فى أيام البرد.. اعرف مخاطرها الصحية

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يعتمدون على استخدام المدفأة للحصول على التدفئة اللازمة في ظل انخفاض درجات الحرارة، إلا أنهم على الجانب الأخر قد لا يدركون المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بسخانات الغرفة.