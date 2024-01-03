اليوم السابع
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قبل ما تدفع اتأكد من صحة فاتورة الكهرباء.. إعرف الخطوات

الأربعاء، 03 يناير 2024 08:00 ص
قبل ما تدفع اتأكد من صحة فاتورة الكهرباء.. إعرف الخطوات عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه اهم الخطوات التي يجب اتباعها من قبل  كل مواطن لمراجعة  فاتورة الكهرباء و التأكد من صحتها قبل سداد قيمتها وذلك من خلال طرق عديدة و يمكن تأجيل السداد لحين الانتهاء من فحص الشكوى المقدمة بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك ،  وفيما يلى بعض الخطوات التى توضح صحة فاتورة الاستهلاك:
 
1-الاطلاع على خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك و مطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها  تكون الفاتورة سليمة.
 
2-  فى حالة ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها و لا تعبر عن الاستهلاك الفعلى ، يجب الإطلاع على عدد الكيلو وات ساعة الموجد منتصف الفاتروة فى الجزء الأيمن.
 
3-  لابد من مراجعة خانة القراءة الحالية و السابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن ، و مقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.
 
4-  احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.
 
5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة ، و سجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.
 
6- او توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ و سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.






الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الكهرباء

شركات توزيع الكهرباء




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