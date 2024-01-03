قاسم سليمانى.. رجل إيران القوى يعود إلى الواجهة من قبره

وكالات

قاسم سليماني.. مقبرة أثارت جدلا كبيرا كبيرا بعد الانفجاران اللذان ضربا محيطها اليوم الأربعاء، ليقتل على إثرهما حوالي 130 شخصا، ليتردد إسم الرجل الذي يمثل رقما صعبا فى التاريخ الإيراني مجددا إلى الصدارة ولكن هذه المرة من قبره.

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أكدت وجود حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول، كما ارتفع اعداد الضحايا لـ 53 و71 مصابا.

وكان وصف نائب محافظ كرمان الحادث الذى وقع قرب الطريق المؤدى إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليمانى فى المحافظة وبالقرب من مسجد صاحب الزمان بالارهابى قائلا "الحادث ناجم عن هجوم إرهابى وليس حادثًا عرضيًا كما تداول"

وبحسب العلاقات العامة بإدارة الطوارئ فى إيران وقع حادث انفجار فى نفق "كنبد جبليه"، وأضاف: بعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان فى بوابة "قلى بيك".