اليوم السابع
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قاسم سليمانى.. رجل إيران القوى يعود إلى الواجهة من قبره

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:02 م
قاسم سليمانى.. رجل إيران القوى يعود إلى الواجهة من قبره قاسم سليمانى
وكالات

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قاسم سليماني.. مقبرة أثارت جدلا كبيرا كبيرا بعد الانفجاران اللذان ضربا محيطها اليوم الأربعاء، ليقتل على إثرهما حوالي 130 شخصا، ليتردد إسم الرجل الذي يمثل رقما صعبا فى التاريخ الإيراني مجددا إلى الصدارة ولكن هذه المرة من قبره.

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أكدت وجود حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول، كما ارتفع اعداد الضحايا لـ 53 و71 مصابا.

وكان وصف نائب محافظ كرمان الحادث الذى وقع قرب الطريق المؤدى إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليمانى فى المحافظة وبالقرب من مسجد صاحب الزمان بالارهابى قائلا "الحادث ناجم عن هجوم إرهابى وليس حادثًا عرضيًا كما تداول"

وبحسب العلاقات العامة بإدارة الطوارئ فى إيران وقع حادث انفجار فى نفق "كنبد جبليه"، وأضاف: بعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان فى بوابة "قلى بيك".

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليست ضالعة بأى شكل في انفجارات إيران، مضيفة أنه لم يتم إبلاغنا بالهجوم الذى وقع جنوب بيروت، وأنه ليس من مصلحة حزب الله وإسرائيل توسيع الصراع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

 

 

 

 

 







قاسم سليماني

إيران

انفجار كرمان

انفجار إيران




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