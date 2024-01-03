سماء الأقصر تشهد تحليق 55 رحلة بالون طائر على متنها 1400 سائح أجنبى

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، 55 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1400 سائح من حول العالم، تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر، وذلك بصورة طبيعية عقب هبوط إضطرارى لـ5 رحلات بالون يوم أمس الثلاثاء.

وفى هذا الصدد يقول خالد سليمان مسئول بإحدى الشركات، إنه تعتبر تلك الرحلات واحدة من أهم المتعة للسياح من حول العالم، حيث إنه لا يزور سائح مصر والأقصر إلا ويستمتع بتلك الرحلة الرائعة، حيث إنه أهم ما يميز رحلة البالون الطائر هي إنها مغامرة تصلح لأى فرد من العائلة أياً كان عمره، وهي ليست خطرة مثل بقية الألعاب الأخرى مثل السكاي دايفنج أو القفز من الجبال، فهناك أحجام مختلفة للمنطاد إما 800 وهى تأخذ 30 فرد أو 600 وتأخذ 30 فرد، ويمكن حجز بالون خاص لفردين أو أربعة أفراد فقط ويتم تقسيم الزوار حسب أحجامهم لكي لا يختل وزن البالون.

ويضيف خالد سليمان، لـ"اليوم السابع"، إنه مع دخول أيام فترة موسم الشتاء تصل لحوالي 6 رحلات للشركة الواحدة مع زيادة الإقبال، حيث تبدأ الشركات فى تجهيز بالوناتها قبل الفجر ويخرجها العمل من مخازن كل شركة، ويتحرك السياح من الفنادق الثابتة والعائمة حتى أرض مطار البالون، وتخرج الرحلة الأولى لكل شركة فى السادسة صباحاً وتستمر وقتها الطبيعة، والرحلة الثانية تخرج فى السابعة صباحاً وتعود البالونات من جديد لأرض المطار لتجهيزها، أما الرحلتين الثالثة والرابعة فتخرج من 8 صباحاً قبل سخونة الشمس فى السماء ليستمتع السياح بنسمات الهواء الباردة صباحاً.