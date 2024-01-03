اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زيلنيسكى وسوناك يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون العسكري

الأربعاء، 03 يناير 2024 12:00 ص
زيلنيسكى وسوناك يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون العسكري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سبل وآليات تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.


وأوضح الرئيس الأوكراني - في منشور على وسائل التواصل الاجتماعية أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم" الأوكرانية اليوم - أن الحوار بشأن المجال الدفاعي ركز على تعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى للقوات المسلحة الأوكرانية.


وقالت "يوكراينفورم" إن زيلينسكي أطلع سوناك على أبرز مستجدات الهجمات الروسية ضد المدن الأوكرانية وأكد أنه خلال الأيام الخمس الماضية فقط، أطلقت روسيا 500 صاروخ وطائرة مسيرة على الأقل باتجاه أوكرانيا.







أوكرانيا

روسيا

بريطانيا

فولوديمير زيلنيسكي

ريشي سوناك




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