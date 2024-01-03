زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو ديل سور الفلبينية

أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" أن زلزالا بلغت قوته 5.3 درجة، ضرب اليوم الأربعاء، مقاطعة "سوريجاو ديل سور".
وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على بعد 32 كيلومترا جنوب شرق بلدة "هيناتوان"، مشيرة إلى أنه لم ترد أية تقاير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الهزة تعد واحدة ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي حدثت في أعقاب زلزال أوائل ديسمبر الجاري الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وبلغت قوته 7.4 درجة.
وكانت السفارة الفلبينية فى اليابان قالت أمس الثلاثاء، إنها لم تتلق حتى الآن تقارير عن إصابة أى مواطن فلبينى فى الزلزال الذى ضرب مناطق وسط البلاد أمس الاثنين، وبلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر .
ولقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الهزة الأرضية التي ضربت وسط اليابان أمس الاثنين وبلغت قوتها 7.6 درجة على مقياس ريختر.
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