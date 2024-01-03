زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو ديل سور الفلبينية

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على بعد 32 كيلومترا جنوب شرق بلدة "هيناتوان"، مشيرة إلى أنه لم ترد أية تقاير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الهزة تعد واحدة ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي حدثت في أعقاب زلزال أوائل ديسمبر الجاري الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وبلغت قوته 7.4 درجة.