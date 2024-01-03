اليوم السابع
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رئيس جامعة طنطا يتفقد العيادت الطبية بكلية طب الأسنان

الأربعاء، 03 يناير 2024 06:41 م
رئيس جامعة طنطا يتفقد العيادت الطبية بكلية طب الأسنان الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  اليوم جولة تفقدية بالعيادات الطبية بكلية طب الأسنان بالجامعة لمتابعة انتظام العمل بالعيادات والاطمئان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، كان فى استقباله الدكتورة فاتن أبو طالب القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور على الشيخ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم  أمين عميد الكلية السابق، والدكتور  رفيق رمضان أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين، والدكتورة شيرين عبد المولى  مدير وحدة ضمان الجودة.
 
 
أكد الدكتور محمود ذكى حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للعيادات الطبية بالكلية، لدورها فى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية للطلاب وطبية للمرضى.
 
 
خلال جولته التقى رئيس الجامعة عددا من المرضى بالعيادات وحرص على التعرف على  مدى رضاهم على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم،مشددا على ضرورة الالتزام بكافة أساليب مكافحة العدوى طبقاً للإجراءات الوقائية القياسية المعتمدة، والعمل على تقديم أعلي درجات الرعاية الصحية بالعيادات.
 






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