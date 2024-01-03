رئيس جامعة الأزهر يبحث مع سفير كمبوديا سبل توطيد التعاون العلمى

كتب لؤى على

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، خلال لقائه أوك سارون، سفير كمبوديا بمصر، أن الأزهر الشريف يعتز باحتضانه للطلاب الوافدين من شتى دول العالم، مؤكدًا أن كمبوديا يدرس منها نحوًا من سبعين طالبًا فى عدد من كليات الجامعة.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات على مستوى العالم يدرس بها ما يقرب من نصف مليون طالب مصرى، و40 ألف وافد من أكثر من 140 دولة، إضافة إلى خدمتها للمجتمع من خلال المستشفيات والقوافل التنموية.

ومن جانبه أعرب السفير الكمبودي عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر، وحسن المقابلة التى حظى بها من رئيس الجامعة ونوابه، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر من أهم الجامعات الإسلامية على مستوى العالم، مبديًا الرغبة فى زيادة المنح لطلاب كمبوديا.

يذكر أنه حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، السيد محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر.