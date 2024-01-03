اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل رئيس المحكمة الدستورية للتهنئة بعيد الميلاد

الأربعاء، 03 يناير 2024 08:11 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل رئيس المحكمة الدستورية للتهنئة بعيد الميلاد رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية
كتب محمد الأحمدى

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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
 
 ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بسيادة المستشار بولس إسكندر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: "تهنئة وزيارة سيادتكم اليوم لها أثر محبة عظيم في قلوبنا، وتعكس مشاعر وطنية حقيقة". مؤكدًا على الروابط العميقة التي تجمع المصريين، مضيفًا: "أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام".
 
 
من جانبه، قدم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للدكتور أندريه زكي وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر. كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور الطائفة الإنجيلية الوطني ومساهمتها الفعالة في خدمة المصريين.
 
 






الطائفه الانجيليه

المحكمه الدستوريه العليا

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