حوافز من وزارة الرى وشركة السكر للمزارعين.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

وقعت وزارة الموارد المائية والرى ، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بشأن التعاون للنهوض بزراعات قصب وبنجر السكر، وذلك في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية، وباعتبارها أحد قلاع الصناعة الوطنية في مصر حيث تمتلك الشركة 8 مصانع سكر بصعيد مصر، وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في مصر ، ومن أقدم مصانع السكر في مصر وافريقيا والشرق الأوسط .

‎وفى التقرير التالى نتعرف على بنود البروتوكول

‎1- تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها للتوسع في زراعة قصب وبنجر السكر

‎2- التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية ، والاستفادة من خبرات مختلف الجهات للارتقاء بهذه الزراعة

‎3- ندوات تدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ، وندوات تثقيفية للمزارعين لتحديد توقيتات الحصاد وحل المشكلات التي تواجه المزارعين

‎4- تحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية بمبلغ خمسة آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة حال إستخدام الري الحديث و ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طن في الموسم مع توريد المحصول كاملاً لأحد مصانع السكر التابعة للشركة

‎5- دعم مزراعي بنجر وقصب السكر بتوفير جزء من قيمة الشتلات بواقع "واحد جنيه" للشتلة على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طن بالموسم.