حكاية نبوية "أنوش" من 100 دولار يوميا على اليوتيوب للحبس 3 سنوات

كتب أحمد حسني

تفصل محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء في الاستئناف المقدم من "نبوية.ج" المعروفة باسم صاحبة قناة يوميات "أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات، لتقديمها فيديوهات خادشه للحياء العام وممارسة الأعمال المنزلية بملابس فاضحة على قناتها باليويتوب.

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، المتهمة نبوية أنوش صاحبة قناة "يوميات أنوش"، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك بعد أن وجهت لها تهمة التحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت المتهمة باستئناف على حكم حبسها أمام محكمة مستأنف الاقتصادية، التى بدأت في نظر الاستئناف تمهيدا للحكم فيها.

التهم الموجهة لصاحبة قناة أنوش

وجاء في أمر إحالة كل من "نبوية.ج" وهى محبوسة، و"ع. م" و"أ. م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 قامت المتهمة الأولى التي تقيم فى منطقة المعصرة، بث ونشر فيديوهات وصور خادشه للحياء عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، تحت اسم "يوميات أنوش أبسط خلق الله"، والتي أظهرت خلالها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

ونسب قرار إحالة للمتهمة الاتيان بأفعال علانية فاضحة ومخلة للحياء العام واستخدام مفاتنة وعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية بهدف الإغراء واثارة الغرائز.

كما وجهت النيابة للمتهمة إدارة قنوات وحساباتها شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم المعاقب عليها قانونا.

حكاية انوش من اليويتوب للسجن

بدأت حكاية انوش او نبوية جمعة في عام 2021 عندما بدأت في بث الفيديوهات المخلة لزيادة عدد مشاهدات المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على مبالغ مالية وصلت الى 100 دولار في اليوم الواحد.

واعترفت المتهمة بأنها لجأت الى بث الصور والفيديوهات على مواقع التواصل لزيادة اعداد المشاهدة بعد طلاقها من زوجها ووفاة ابنتها.

وأشارت إلى أن أحد معارفها قام بتوجيهها إلى انتاج محتوى مثير لتحقق الأرباح من نسب المشاهدات المرتفعة، وبدأت في نشر الصور وبث الفيديوهات أثناء قيامها بالاعمال المنزلية والطبخ حتى تم ضبطها ومحاكمتها.