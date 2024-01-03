جاهزية البنية التكنولوجية لعقد امتحانات الأول والثانى الثانوى إلكترونيا

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أعلنت المدارس الثانوية استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية من11 يناير وحتى 14 من نفس الشهر، مؤكدة جاهزية المدارس والبنية التكنولوجية لعقد اختبارات للطلاب وأيضا منصة الامتحان الإلكترونى، كما وجهت المدارس تعليمات أداء الامتحانات:

- الحضور للمدرسة في تمام الموعد المحدد ولن يسمح لأي طالب التأخير سواء للصف الأول أو الصف الثاني بأي حال من الأحوال.

- غير مسموح مطلقا اصطحاب التليفون المحمول داخل المدرسة اثناء الامتحان تحت أي ظرف او عذر ومن يضبط معه تليفون داخل المدرسة او اللجنة يحرر له محضر اثبات حالة ولا يسلم للطالب الا في اخر يوم من الامتحان وفي حالة استخدامه في الغش او محاولة الغش يحرر له محضر غش.

- ممنوع منعا باتا لطلاب الصف الثاني استخدام التابلت لغير منصة الامتحان ومن يستخدمه في الغش او محاولة الغش من خلال أي تطبيق اخر يحرر له محضر غش.

- ممنوع منعا باتا التحدث بطريقة غير لائقة مع أي من المعلمين أو الطلاب حتى لا يتعرض للمساءلة .

- لن يسمح لأي طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية الوقت المحدد لكل مادة.

-طلاب الصف الثاني لن يسمح لهم بالخروج من اللجنة حتى التأكد من ارسال الامتحان من خلال الملاحظين واذا ثبت خروج طالب من الفصل دون ارسال الامتحان وانهاءه يحرر محضر اثبات حالة ومحضر غش لهذا الطالب ولن يقبل أي عذر.