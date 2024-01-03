اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يناير 2024 03:00 م
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تعرف على شروط التقدم لمسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.. انفوجراف

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:22 م
تعرف على شروط التقدم لمسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.. انفوجراف البريد المصري- أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري.
 

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
 
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
 
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
 
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
 
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .
 
6. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد) على الأقل.
 
7. أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل.
 
8. أن يكون المتقدم لوظائف اخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب. 
 
9. أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.
 
10. أن يجتاز الامتحانات  والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
 
11. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.
 
12. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.
 
13. أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.
 
14. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.
 
 
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