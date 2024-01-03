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تشييع جثمان اللواء عدلى فايد لمدافن الناصرية غرب الإسكندرية

الأربعاء، 03 يناير 2024 04:14 م
تشييع جثمان اللواء عدلى فايد لمدافن الناصرية غرب الإسكندرية وصول جثمان اللواء عدلي فايد لمسجد المواساة
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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شيع المئات من أبناء محافظة الإسكندرية جثمان اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق من مسجد المواساة بمنطقة باب شرقى الإسكندرية، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة فى مدافن الناصرية والعزاء ليلا بدار مناسبات عبد المنعم رياض بمنطقة سموحة.

 

كانت صلاة الجنازة، شهدت حضور القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وعدد من قيادات محافظة الإسكندرية، وأعلنت أسرة اللواء عدلى الفايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، أعلنت عن تشيبع جثمانه من مسجد المواساة بمنطقة باب شرقى الإسكندرية، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة، والعزاء ليلا بدار مناسبات عبد المنعم رياض بمنطقة سموحة.

 

وتوفى اللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وأحد أشهر القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى توفى بأحد المستشفيات فى محافظة الإسكندرية، إثر تعرضه لأزمة صحية، وتوفى بعد ذلك.

وصول جثمان اللواء عدلي منصور الي مسجد المواساة في الاسكندرية
وصول جثمان اللواء عدلي منصور الي مسجد المواساة في الاسكندرية

 

 







أخبار الإسكندرية

اللواء عدلي فايد

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مسجد المواساة

وفاة اللواء عدلي فايد

أخبار اليوم




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