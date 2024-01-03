اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 04:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تسنيم: حادث كرمان فى إيران ناجم عن تفجير حقيبتين مفخختين وارتفاع الضحايا لـ53

الأربعاء، 03 يناير 2024 03:06 م
تسنيم: حادث كرمان فى إيران ناجم عن تفجير حقيبتين مفخختين وارتفاع الضحايا لـ53 وكالة تسنيم: حادث كرمان ناجم عن تفجير حقيبتين مفخختين وارتفاع الضحايا لـ 53
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أكدت وجود حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول، كما ارتفع اعداد الضحايا لـ 53 و71 مصابا.

وكان وصف نائب محافظ كرمان الحادث الذى وقع قرب الطريق المؤدى إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليمانى فى المحافظة وبالقرب من مسجد صاحب الزمان بالارهابى قائلا "الحادث ناجم عن هجوم إرهابى وليس حادثًا عرضيًا كما تداول"

وبحسب العلاقات العامة بإدارة الطوارئ فى إيران وقع حادث انفجار فى نفق "كنبد جبليه"، وأضاف: بعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان فى بوابة "قلى بيك".







حادث كرمان

حقيبتين

حادث

مدفن سليمانى

حادث تفجير

اخبار ايران




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة