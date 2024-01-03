تحرير 57 محضرا لمخابز بلدية تنتج خبزا مخالفا للمواصفات فى البحيرة

أسفرت تلك الحملات بمراكز المحمودية وحوش عيسى وكفر الدوار وايتاى البارود عن تحرير 57محضر تموينى ،وذلك لانتاج خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، و كذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.