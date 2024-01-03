اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يناير 2024 03:28 م
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تحرير 57 محضرا لمخابز بلدية تنتج خبزا مخالفا للمواصفات فى البحيرة

الأربعاء، 03 يناير 2024 02:51 م
تحرير 57 محضرا لمخابز بلدية تنتج خبزا مخالفا للمواصفات فى البحيرة حمله تموينيه - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
أسفرت تلك الحملات بمراكز المحمودية وحوش عيسى  وكفر الدوار وايتاى البارود  عن تحرير 57محضر تموينى ،وذلك لانتاج خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، و كذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء،  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين . 
 
أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.

 







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