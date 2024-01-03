اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يناير 2024 08:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بنك الاستثمار الأوروبى يخصص 400 مليون يورو لدعم الطاقة المتجددة فى الاتحاد

الأربعاء، 03 يناير 2024 07:00 ص
بنك الاستثمار الأوروبى يخصص 400 مليون يورو لدعم الطاقة المتجددة فى الاتحاد الاتحاد الأوروبى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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خصص بنك الاستثمار الأوروبي 400 مليون يورو، لدعم استثمار إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء اليونان ودول الاتحاد الأوروبي.


ووفقا لبيان بنك الاستثمار الأوروبي سيتم نشر مجموعة جديدة من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة تخزين البطاريات حتى عام 2027 والتي ستضيف سعة تقارب 2.6 جيجا وات بقدر إجمالي 2.5 مليار يورو، مع طرح المشاريع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأفاد البان بأن المشروعات الجديدة تقع في مختلف المناطق الأقل تقدمًا والمناطق الانتقالية في جميع أنحاء اليونان والاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم الاستثمار الجديد في مناطق التماسك، حيث يكون دخل الفرد أقل من متوسط نظيره بالاتحاد الأوروبي، مما يؤكد الالتزام بالنمو العادل وتقارب مستويات المعيشة.







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بنك الاستثمار الأوروبي

اليونان

الطاقة المتجدددة

تغير المناخ

اوروبا




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