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بطل تايكوندو كفر الشيخ ينضم لمعسكر المنتخب استعدادا للبطولة العربية

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:54 م
بطل تايكوندو كفر الشيخ ينضم لمعسكر المنتخب استعدادا للبطولة العربية جانب من اللقاء
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استدعى منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى "منتخب الصفوة" اللاعب أحمد باسم لاعب تايكوندو المشروع القومي بكفر الشيخ، للإنضمام إلى معسكر المنتخب، استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية بالفجيرة بدولة الإمارات العربية فى الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2024 وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة، متمنيًا تحقيق اللاعب نتائج متقدمة بالبطولة، من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعب حصد الميدالية البرونزية فى البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو فى أكتوبر 2023 وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى وتدريب محمود الشهاوي مدرب اللعبة بالمشروع .

فى إطار متصل، حقق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، فى لعبة المصارعة المركز الأول على مستوى الجمهورية في تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 60 ك والمركز الأول وزن 55 ك ممثلين لمصر فى منافسات المنتخب فى بطولة أفريقيا للمصارعة 2024 التي تستضيفها مصر.

أحمد باسم بطل تايكوندو القومي للموهبة بكفر الشيخ (1)
أحمد باسم بطل تايكوندو القومي للموهبة بكفر الشيخ (1)

 

أحمد باسم بطل تايكوندو القومي للموهبة بكفر الشيخ ومدربه (1)
أحمد باسم بطل تايكوندو القومي للموهبة بكفر الشيخ ومدربه (1)

 

 







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