اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 10:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

النائب العام يلتقي موظفي النيابة ويؤكد عزمه تكريم المتميزين والتواصل معهم

الأربعاء، 03 يناير 2024 09:12 م
النائب العام يلتقي موظفي النيابة ويؤكد عزمه تكريم المتميزين والتواصل معهم النائب العام يلتقي موظفي النيابة العامة
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إيمانًا من المستشار محمد شوقى النائب العام، بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة؛ ارتقاءً بها، ورفعًا لقدراتها، التقى اليوم الأربعاء، عددًا من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف القاهرة.
 
وقد وجه النائب العام الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري وانتظامه بدوائر اختصاصهم.
 
 ووجه النائب العام بضرورة إجراء دورات تدريبية لهم، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وتمكينهم من الحصول على برامج الماجستير في علوم الإدارة وفق البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية.
 
وأشار المستشار محمد شوقى النائب العام إلى أهمية الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية. 
 
وفي الختام أكد النائب العام عزمه تكريم المتميزين منهم والتواصل الدائم معهم دون رقيب أو وسيط.
 
النائب العام يتحدث للموظفين
النائب العام يتحدث للموظفين

النائب العام يلتقى موظفين بالنيابة العامة
النائب العام يلتقى موظفين بالنيابة العامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 






النائب العام يلتقى موظفى النيابة

موظفو نيابة استئناف القاهرة

الموظفين بالنيابة العامة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة